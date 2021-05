Incidente a Magione (Perugia): morta una ragazza di 19 anni

Una ragazza di 19 anni è morta in un incidente stradale nel tratto di strada che collega Magione a Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia.

Un drammatico incidente stradale si è consumato in provincia di Perugia: una ragazza di 19 anni è deceduta nel momento in cui la sua auto si è schiantata contro un albero posto a bordo strada.

Perugia, incidente a Magione: morta ragazza di 19 anni

Nella mattinata di mercoledì 26 maggio, intorno alle ore 08:30, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto una vettura guidata da una 19enne in zona Trasimeno: la vicenda si è verificata lungo la strada che mette in collegamento Magione con Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, in Umbria. Il tratto in cui è avvenuto il sinistro, inoltre, è conosciuto dagli abitanti del luogo come “Zocco” ed è situato nella frazione di Torricella.

In seguito allo scontro dell’auto con un albero disposto in prossimità della banchina, la giovane conducente del mezzo avrebbe perso la vita, morendo sul colpo.

Perugia, incidente a Magione: i soccorsi e le forze dell’ordine

In relazione alle informazioni trapelate circa il tragico episodio, il sinistro registrato a Magione nella mattina di mercoledì 26 maggio è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo del violento impatto, infatti, erano presenti i paramedici impiegati presso il 118, i vigili del fuoco del comando di Perugia, gli agenti della Polizia Locale di Magione, il medico legale e il magistrato di turno.

Non appena raggiunto il luogo, il personale sanitario ha tentato di prestare soccorso alla giovane di 19 anni: tuttavia, gli sforzi perpetrati dai sanitari si sono rivelati inutili in quanto la ragazza è stata rinvenuta già priva di vita. Si ipotizza, pertanto, che la conducente dell’auto sia morta sul colpo a seguito dello schianto con l’albero.

Perugia, incidente a Magione: la dinamica del sinistro

Sulla base delle ricostruzioni sinora effettuate, quindi, sembra che il veicolo della 19enne, una Mini di colore blu, sia improvvisamente uscita di strada, impattando contro un albero.

L’area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco per consentire ai agli agenti della Polizia Locale di Magione che si occupano del caso di effettuare tutti i rilievi necessari e di raccogliere indizi utili a chiarire lo svolgimento degli eventi.

Le dinamiche dell’incidente, tuttavia, sono attualmente in fase di accertamento ma è stato asserito che nel fatale evento non siano stati coinvolti altri veicoli e persone.