Incidente a Marcellinara, auto contro camion: morta una donna di 40 anni

Un donna di 40 anni è morta in un incidente stradale a Marcellinara: l'auto su cui viaggiava si è schiantata contro un camion.

Tragedia a Marcellinara, comune in provincia di Catanzaro, dove lunedì 27 settembre 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad una donna di 40 anni. La sua auto si è scontrata con un camion e l’impatto si è rivelato fatale.

Incidente a Marcellinara

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17.30 sulla strada provinciale in direzione Tiriolo. Secondo le prime ricostruzioni la donna stava viaggiando a bodo della sua Peugeot 107 quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata contro un camion Iveco.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 e ai Vigili del Fuoco, che l’hanno estratta dalle lamiere dell’abitacolo e hanno tentato in tutti i modi di rianimarla.

Purtroppo, a causa del violento impatto che ha distrutto la sua auto, la donna è morta pochi minuti dopo il sinistro. Non si hanno notizie invece circa le condizioni del conducente del camion, che non avrebbe comunque riportato ferite gravi.

Incidente a Marcellinara: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Carabinieri, che hanno isolato l’area interessata bloccandola al traffico per permettere i soccorsi ed effettuare i rilievi utili ad accertare la dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti attribuire eventuali responsabilità e capire i motivi che hanno portato allo scontro.