Un terribile incidente è avvenuto questa mattina, martedì 25 aprile, all’alba, a Milano. Due ragazzi sono stati investiti da un’auto e una giovane di 16 anni è in gravi condizioni.

Incidente a Milano, due giovani investiti da un’auto: gravissima una 16enne

Un terribile incidente si è verificato questa mattina, martedì 25 aprile, all’alba, a Milano. Due ragazzi sono stati investiti da un’automobile all’incrocio tra via Pagano, via Canova e via Milton. La tragedia è avvenuta poco prima delle 5, a due passi da Parco Sempione, una delle zone principali della movida cittadina. Una ragazza di 16 anni è in gravissime condizioni.

Il conducente si è fermato a prestare soccorso

La ragazza di 16 anni è stata soccorsa dal 118 e trasportata in codice rosso al pronto soccorso del Niguarda, in gravissime condizioni. L’amico di 19 anni che era con lei è stato ricoverato al pronto soccorso del Policlinico in codice giallo. Entrambi non dovrebbero essere in pericolo di vita. Il conducente dell’auto si è fermato a prestare soccorso ed è stato identificato dalla polizia. Gli agenti hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’accaduto. Secondo i primi accertamenti, sembra che i ragazzi stessero attraversando sulle strisce pedonali.