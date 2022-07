Incidente a Milano, ragazzo di 25 anni travolto: è in pericolo di vita

Incidente in zona Città Studi a Milano: un ragazzo è stato investito mentre si trovava sulle strisce pedonali. È ricoverato in codice rosso.

Un ragazzo di 25 anni è stato investito da un’auto pirata a Milano nella notte tra giovedì e venerdì 8 luglio: si cerca il colpevole dell’incidente.

Ragazzo di 25 anni investito da un’auto pirata a Milano

Nella notte tra giovedì 7 e venerdi 8 luglio, in zona Città studi a Milano, più precisamente in via Bassini, un ragazzo di 25 anni è stato vittima di un terrbile incidente.

Il giovane, infatti, è stato investito da un’auto pirata mentre stava passeggiando, e il conducente dell’auto – nonché responsabile dell’incidente – non si è fermato a prestare soccorso, ma se ne sarebbe andato subito dopo l’impatto.

Attualmente sono in corso le indagini della Polizia locale di Milano per identificare il responsabile.

L’arrivo dei soccorsi e le condizioni di salute del 25enne

Sul posto si sono subito precipitati i sanitari del 118 e la Polizia locale. A causa di pesanti e molteplici traumi, il giovane è stato soccorso e trasportato in ambulanza d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Raffaele di Milano. Le sue condizioni di salute sono precarie, come riferisce l’Azienda regionale emergenza urgenza.

La vittima è un 25enne italiano che al momento dell’impatto si trovava a piedi e stava attraversando la strada sulle strisce pedonali, ed è stato completamente travolto dall’auto.