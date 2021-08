Incidente a Milano: rimasti feriti finanziere e uomo arrestato

All'incrocio tra via Laghetto e via Sforza, l'auto di servizio si è scontrata con un veicolo. Sono rimasti feriti un finanziere e l'uomo appena arrestato.

All’incrocio tra via Laghetto e via Sforza, l’auto di servizio della Guardia di Finanza si è scontrata con un veicolo. Sono rimasti feriti un finanziere e l’uomo appena arrestato, che stava per essere portato all’interno della caserma.

Incidente a Milano: feriti finanziere e arrestato

Un militare della Guardia di Finanza e l’uomo che aveva appena arrestato e che stava per essere portato in caserma, sono rimasti feriti in un incidente stradale. Lo schianto è avvenuto all’alba della giornata di oggi, mercoledì 18 agosto. Tutto è accaduto intorno alle 5 del mattino, all’incrocio tra via Laghetto e via Sforza, in zona Missori. L’auto di servizio della Guardia di Finanza si è scontrata con un’altra vettura.

Il finanziere e l’uomo arrestato sono stati trasportati in ospedale, con ferite lievi. Per il momento non è stata chiarita la dinamica dell’incidente.