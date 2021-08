Un altro incidente in monopattino a Milano. Il giovane 23enne coinvolto ricoverato al Niguarda. Il Consigliere De Corato lancia una petizione online.

Ancora una volta a Milano si è verificato un incidente a causa dell’impatto tra un monopattino elettrico ed un’automobile. È già il secondo incidente in 3 giorni che vede coinvolto il monopattino elettrico ed uno dei tanti se si considerano i mesi precedenti.

Incidente a Milano tra auto e monopattino: giovane 23enne ferito. La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto oggi, 18 agosto 2021, alle 15:20 circa, tra Corso Buenos Aires e Viale Tunisia. Il giovane che conduceva il monopattino elettrico ha 23 anni e si è schiantato con il suo mezzo contro una vettura. Sul posto sono accorse le forze di Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell’incidente e fare le valutazioni necessarie.

Anche i medici del 118 sono repentinamente giunti sul luogo dell’incidente ed hanno trasportato il giovane all’ospedale Niguarda di Milano. Il giovane non presenta un quadro clinico grave, ma alcuni danni a braccia, addome e torace.

Incidente a Milano tra auto e monopattino: giovane 23enne ferito. I precedenti incidenti

Prima di tale incidente, già tre giorni fa, un ragazzo di 13 anni a Cinisello Balsamo ha avuto un incidente simile in Via Dante sempre mentre conduceva un monopattino elettrico.

Meno fortunato del 23enne, il giovane cinisellese è stato trasportato sempre al Niguarda ma in gravi condizioni e la sua prognosi resta riservata. Per gli agenti della Polizia Locale non è stata subito chiara la dinamica dell’incidente ed hanno dovuto indagare. Anche un mese fa un giovane 27enne, in zona Navigli, ha avuto un incidente con il suo monopattino elettrico riportando un trauma cranico. Ora è fuori pericolo.

Incidente a Milano tra auto e monopattino: giovane 23enne ferito. La petizione lanciata dal consigliere Riccardo De Corato

I numerosi incidenti avvenuti a causa dei monopattini elettrici non sono passati inosservati ai Consiglieri della Regione Lombardia e del Comune Metropolitano di Milano. Riccardo De Corato, assessore alla Sicurezza di Regione Lombardia e consigliere comunale di Fratelli d’Italia, ha riportato i dati sugli incidenti in monopattino che ammonterebbero a circa 596 in un anno. De Corato ha inoltre lanciato una petizione “per raccogliere adesioni e sollecitare il Governo a non perdere tempo stante l’iter iniziato di una proposta di legge parlamentare che regolamenti i monopattini”. Tra le iniziative che appoggia il Consigliere, quella di rendere obbligatori casco, targa ed assicurazione.