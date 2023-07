Dramma fra le strade di Vignola (modena), dove una motocicletta e un’automobile si sono scontrate dando vita ad una carambola mortale. La moto ha prima urtato il mezzo a quattro ruote per poi volare verso la pista ciclabile, investendo due persone.

Modena, scontro tra auto e moto: un morto e un ferito

I vigili del fuoco di Modena hanno ricevuto una chiamata di pronto intervento nella serata di ieri a causa di un brutto incidente stradale che era avvenuto a Vignola. Lo scontro tra l’auto e la moto era avvenuto in via per Spilamberto all’altezza del civico 1600 e, dopo quel tamponamento, il veicolo a due ruote ha preso il volo. La moto è finita nella pista ciclabile a fianco della strada e ha travolto due persone. Una di loro, un uomo di 52 anni, è morta sul colpo.

L’intervento dei soccorsi e il ferimento di un’altra persona

La motocicletta ha terminato la sua folle corsa travolgendo anche un’altra persona, rimasta ferita in maniera molto grave. Sul posto sono giunti immediatamente i medici del 118 che si sono occupati di fornire le prime cure al ferito, per poi trasportarlo in ospedale dove risulta essere in lotta tra la vita e la morte. Niente da fare, invece, per il 52enne colpito in pieno dal mezzo a due ruote.