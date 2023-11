Una vittima e due feriti: è questo il bilancio del terribile incidente avvenuto in via Primo Maggio a Montefalcone martedì 21 novembre.

A Monfalcone, si è verificato un violento scontro frontale tra due auto: l’incidente ha provocato la morte di un uomo e il ferimento di altre due persone.

Incidente a Monfalcone, schianto frontale tra due auto: un morto e due feriti

Il terribile incidente si è consumato nel pomeriggio di martedì 21 novembre in via Primo Maggio a Monfalcone. Per cause ancora in fase di accertamento, due auto si sono schiantate frontalmente l’una contro l’altra in prossimità della chiesa di San Nicolò.

A seguito dello schianto, è stata constatata la presenza di una vittima – si tratta del conducente di una delle due vetture – mentre altre due persone sono rimaste ferite. Uno dei feriti è stato trasportato tramite elisoccorso all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine e verte in condizioni critiche. Il secondo ferito, invece, è stato trasferito a bordo di un’ambulanza all’ospedale San Polo di Monfalcone in codice giallo.

Traffico in tilt

Sul luogo del sinistro stradale, si sono prontamente recati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. I paramedici, dislocati a bordo di ambulanze, un’automedica e un elisoccorso, hanno disposto il trasferimento in ospedale dei feriti e hanno constatato il decesso dell’uomo.

L’incidente a Monfalcone ha avuto importanti ripercussioni sul traffico dato che l’area in cui si è verificata la tragedia è particolarmente trafficata. Messa in sicurezza la zona e effettuati tutti i rilievi del caso, la circolazione è stata regolarmente ripristinata.