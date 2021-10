Un drammatico incidente si è consumato a Montecchia di Crosara, dove lo scontro tra un furgone e una betoniera ha causato la morte di un 65enne.

Incidente a Montecchia di Crosara, scontro tra un furgone e una betoniera: morto un 65enne

Nella tarda mattinata di mercoledì 6 ottobre, intorno alle ore 12:00, è stato segnalato un incidente lungo la Strada Provinciale 17, in prossimità di Montecchia di Crosara, in provincia di Verona, in Veneto. La vicenda ha coinvolto un furgone e una betoniera.

Lo schianto ha determinato la morte sul colpo del conducente del furgone, un uomo di 65 anni la cui identità non è stata rivelata dalle forze dell’ordine.

L’incidente, poi, ha causato anche il lieve ferimento del conducente della betoniera, che è stato soccorso dal personale del 118.

Incidente a Montecchia di Crosara, scontro tra un furgone e una betoniera: dinamiche

Le dinamiche dell’incidente sono in fase di accertamento ma, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, si ipotizza che il furgone guidato dal 65enne e diretto verso la località di San Giovanni Ilarione si sia improvvisamente scontrato frontalmente con una betoniera che avanzava percorrendo il senso di marcia opposto per raggiungere Monteforte d’Alpone. Entrambi i veicoli stavano viaggiando lungo la Strata Provinciale 17 mentre lo schianto sarebbe avvenuto nei pressi di Via Aroldi.

Al momento, non è chiaro cosa abbia portato il 65enne alla guida del furgone a perdere il controllo del mezzo e impattare bruscamente contro la betoniera, perdendo la vita nel tragico schianto.

Incidente a Montecchia di Crosara, scontro tra un furgone e una betoniera: soccorsi e forze dell’ordine

In seguito al sinistro avvenuto nella giornata di mercoledì 6 lungo la Strada Provinciale 17 che attraversa Montecchia di Crosara, sul luogo dello schianto mortale, si sono recati i paramedici a bordo di un’ambulanza del 118, i vigili del fuoco di Caldiero, gli agenti del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di San Bonifacio e gli agenti della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni Ilarione e Monteforte d’Alpone.

Non appena raggiunto il sito interessato dall’incidente, i sanitari hanno tentato di soccorrere e rianimare il 65enne, deceduto sul colpo dopo l’impatto.

I carabinieri, invece, si sono occupati di effettuare tutti i rilievi del caso e di controllare il traffico e la viabilità in zona.