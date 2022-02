Incidente a Montesano sulla Marcellana, auto nel fossato: morto un uomo di 69 anni

Un uomo di 69 anni è morto a causa di un incidente a Montesano sulla Marcellana: la sua auto è finita in un fossato.

Tragedia a Montesano sulla Marcellana, dove nel pomeriggio di mercoledì 16 febbraio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 69 anni. La sua auto è finita in un fossato e per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Montesano sulla Marcellana

I fatti si sono verificati nella frazione di Montesano Scalo in via Pantanelle. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava viaggiando a bordo della sua Lancia Ypsilon quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è finito fuori strada cadendo in un fossato.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo.

Quando i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina hanno estratto il suo corpo dall’abitacolo era infatti già privo di sensi e le manovre di rianimazione si sono rivelate vane a causa delle gravi ferite riportate.

Incidente a Montesano sulla Marcellana: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente, oltre ai soccorritori, i Carabinieri che hanno isolato l’area interessata ed eseguito i rilievi del caso. Spetterà a loro ricostruire la dinamica di quanto accaduto e determinare le cause che hanno portato l’auto dell’uomo a finire fuori strada.