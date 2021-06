Un uomo di 37 anni è morto in un incidente a Montirone dopo che la sua moto si è scontrata con un auto: ferito gravemente il passeggero con lui.

Tragedia a Monirone, comune in provincia di Brescia, dove nella tarda serata di lunedì 7 giugno si è verificato un incidente stradale che ha causato la morte di un motociclista di 37 anni.

Incidente a Montirone

I fatti si sono veificati intorno alle 22:30 lungo via Borgosatollo nel tratto che, al centro abitato del paese, prende il nome di via Canossi.

Secondo le prime ricostruzioni un’auto e una moto si sono scontrate per cause ancora da accertare. Un impatto talmente violento che la due ruote è stata scaraventata a terra e ha preso improvvisamente fuoco.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il decesso sul colpo dell’uomo che era alla guida della moto. Si tratta di un cittadino di 37 anni di cui non è ancora stata resa nota l’identità e le cui ferite si sono rivelate troppo gravi impedendo qualsiasi tentativo di rianimazione.

Gli operatori hanno inoltre prestato soccorso al passeggero che era in sella con lui, non si sa anora se un uomo o una donna per poi trasportarlo in codice rosso in ospedale. Presenti sul posto anche un’eliambulanza, i Vigili del Fuoco e gli agenti della polizia stradale di Brescia che hanno effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.