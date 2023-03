Terribile incidente mortale a Motta di Livenza, in provincia di Venezia. Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte, mentre due giovani uomini sono rimasti feriti, a causa dello schianto di un’automobile contro un platano.

Incidente a Motta di Livenza, auto contro platano: morte due ragazze e feriti due ragazzi

Due ragazze, di cui una minorenne, sono morte in un terribile incidente avvenuto a Motta di Livenza, in provincia di Venezia, in cui sono rimasti feriti anche due giovani uomini. L’auto su cui viaggiavano è andata a schiantarsi contro un platano. Sul luogo dello schianto sono subito arrivati i Vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’auto, una Bmw, e usato cesoie, divaricatori e martinetti idraulici per estrarre dall’auto i due uomini, che sono subito stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e portati in codice rosso in ospedale. Il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte delle due ragazze, di 19 e 17 anni. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso.