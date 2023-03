Dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto, nell’incidente a Motta di Livenza, potrebbe esserci una gara tra due automobili, a 140 km all’ora.

Incidente a Motta di Livenza, morte due ragazze: l’ipotesi di una gara d’auto a 140 km all’ora

Dietro la morte di Eralda Spahillari e Barbara Brotto, avvenuta a causa dell’incidente a Motta di Livenza, potrebbe nascondersi una gara tra due automobili, a 140 km all’ora, come riportato dal Quotidiano Nazionale. La Bmw su cui viaggiavano le due ragazze, insieme a due giovani rimasti gravemente feriti, è finita contro un platano. Eralda Spahillari, nata in Albania a Durazzo ma residente a Ponte di Piave, era seduta vicino al conducente, un 19enne di Pravisdomini, nel pordenonese. La Bmw 420 Coupé è intestata al padre. Barbara Brotto era seduta dietro, insieme ad un 18enne di Motta di Livenza. Insieme a loro c’erano altri quattro amici, che viaggiavano su una Volkswagen Polo. Secondo la prima ricostruzione, le due auto si trovavano su un rettilineo che porta a Godega di Sant’Urbano, sempre in provincia di Treviso.

La Bmw ha rotto lo specchietto della Polo

Le ipotesi degli inquirenti parlano di una possibile gara tra le due auto, una bravata competitiva, con tanto di sorpasso fiancata contro fiancata. La Bmw ha spaccato lo specchietto retrovisore della Polo, poi è finita sulla corsia opposta. I carabinieri hanno rintracciato i giovani a bordo dell’altra automobile, che sono gli ultimi ad aver visto i giovani sulla Bmw. Eralda è stata descritta come “una ragazza tosta” dai suoi amici, sempre gentile e sorridente, che voleva tornare in Albania con il fidanzato e aprire un salone da estetista. Barbara aveva lasciato la scuola e lavorava in pizzeria. Le due giovani sono morte sul colpo, mentre i ragazzi sono stati portati in ospedale in gravi condizioni. La procura di Treviso ha aperto un fascicolo d’indagine e attende l’esito delle analisi tossicologiche sul 19enne alla guida.