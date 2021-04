Incidente a Musile di Piave: morto un ragazzo di 23 anni, un altro giovane in rianimazione

Drammatico incidente a Musile di Piave: un morto e un ferito.

Drammatico incidente a Musile di Piave, in Veneto. Un ragazzo di 23 anni è morto mentre era alla guida della sua auto sulla SP44. Il mezzo si è schiantato frontalmente contro un altro veicolo. Le cause sono ancora da chiarire. L’altro conducente si trova invece in rianimazione.

Incidente a Musile di Piave: un morto

Lo schianto mortale è avvenuto lungo la Strada Provinciale 44 Via Caposile a Musile di Piave in provincia di Venezia, poco dopo le 22.00 di domenica 25 aprile. A perdere la vita Carlo Simonetto, 23 anni, residente a Fossalta di Piave. I Vigili del Fuoco giunti sul luogo dell’incidente da Jesole e San Donà di Piave non hanno potuto fare altro che estrarre dalle lamiere il ragazzo e costatarne il decesso.

A bordo dell’altra auto c’era una donna di 36 anni originaria di Cavallino, di cui non sono state rese note le generalità. Dopo essere stata estratta dalle lamiere, è stata stabilizzata e trasportata in codice rosso nella struttura sanitaria più vicina, l’Angelo di Mestre. Al momento è ricoverata nel reparto di rianimazione. La prognosi resta riservata.

Un terzo veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente a Musile di Piave, ma il conducente non ha riportato gravi ferite.

È stato ritrovato in stato confusionale ma in buone condizioni di salute. Si tratta di un 23enne, anch’egli di Fossalta di Piave. È stato lui ad allertare i soccorsi.

Incidente a Musile di Piave: la dinamica

Adesso spetterà agli agenti della Stradale chiarire la dinamica del tragico incidente avvenuto a Musile di Piave. In base a una prima ricostruzione la donna di 36 anni, mentre procedeva in direziona Jesolo, avrebbe perso il controllo della sua Qashqai. Il mezzo avrebbe sbandato verso la corsia sinistra della Strada Provinciale 44, all’altezza del ristorante Vecio Piave, travolgendo gli altri due mezzi. Prima quello su cui si trovava Carlo Simonetto e, successivamente, in modo più lieve, la Giulietta del 23enne rimasto illeso. L’auto della vittima è andata completamente distrutta, divenendo una trappola mortale per il giovane.

Incidente a Musile di Piave: le indagini

La donna a bordo della Qashqai è adesso indagata per omicidio stradale. Le forze dell’ordine hanno aperto un fascicolo per la morte di Carlo Simonetto. Tutte le persone coinvolte nell’incidente a Musile di Piave sono state sottoposte a test tossicologici. Serviranno però diverse indagini per comprendere la dinamica dei fatti.