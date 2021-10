Incidente a Napoli, auto contro moto: Mario Ambrosiano muore a 17 anni

Mario Ambrosiano è morto a soli 17 anni in un incidente stradale a Napoli: la sua moto si è schiantata contro un'automobile.

Tragedia a Napoli, dove nella notte tra martedì 19 e mercoledì 20 ottobre 2021 ha avuto luogo un incidente stradale in cui ha perso la vita un ragazzo di 17 anni. La moto su cui viaggiava si è scontrata con un’auto e l’impatto si è rivelato per lui fatale.

Incidente a Napoli: morto Mario Ambrosiano

Secondo le prime ricostruzioni Mario Ambrosiano, questo il nome della ittima residente nel quartiere Barra alla periferia orientale della città, si trovava a bordo di uno scooter guidato da un altro giovane quando il mezzo a due ruote si è scontrato con un’automobile. Sembrerebbe che la vettura fosse in sosta e si stesse rammettendo sulla carrreggiata quando la moto ha impattato la fiancata dell’auto e divelto alcuni paletti di protezione del marciapiede per poi finire a terra.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno constatato la gravità delle ferite di Mario e lo hanno trasferito in una stuttura ospedaliera d’urgenza insieme all’amico con cui viaggiava. Purtroppo per il primo non c’è stato nulla da fare se non constatare il decesso mentre il secondo si trova ricoverato all’ospedale San Paolo in condizioni che non vengono giudicate gravi.

Incidente a Napoli, morto Mario Ambrosiano: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della sezione Infortunistica Stradale della Polizia Municipale, guidati dal capitano Antonio Muriano, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.