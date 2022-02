Incidente a Nesso, ladro si schianta con il furgone appena rubato: è gravissimo

L'incidente è avvenuto a Nesso, nel comasco, un ladro ruba un furgone, ma si schianta contro un muro: ferito anche il suo complice

Nesso, ladro ruba un furgone e si schianta contro un muro: il furto

L’incidente è avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì a Nesso, sulla Lariana, attorno alle ore 2.30.

I due ladri avevano rubato un furgone poco prima a Como, ma sono stati intercettati da una pattuglia dei carabinieri. Il conducente ha provato a fuggire, ma poco dopo ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada, andando a schiantarsi violentemente contro un muro. Il guidatore è rimasto incastrato nel veicolo ed è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo e affidarlo alle cure dei medici del 118.

Il trasporto in ospedale e le condizioni del complice

Il ladro che era alla guida del furgone è stato trasportato d’urgenza e con l’aiuto di un elicottero, all’ospedale di Varese. Il suo complice, anche lui ferito ma non così gravemente, è stato trasportato, invece, al Fatebenefratelli di Erba. I due uomini non sono stati subito identificati perché non avevano con loro i documenti. Sono ora entrambi accusati di ricettazione e resistenza. Le indagini sono affidate ai carabinieri della compagnia di Como.