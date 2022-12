Incidente a Nizza Monferrato: morto un bambino, feriti i genitori.

Il piccolo era stato coinvolto in un terribile sinistro avvenuto sabato 3 dicembre. La vittima aveva solo un anno e purtroppo è spirata nel primo pomeriggio di domenica. Da quanto si apprende il bambino, dopo quel tremendo scontro, era stato trasportato in codice rosso all’ospedale di Alessandria ma i traumi severi che aveva riportato purtroppo non gli hanno dato scampo.

Morto un bambino, feriti i genitori

Secondo quanto si apprende i genitori del piccolo sono rimasti feriti con due differenti modalità di triage per le quali erano stati soccorsi: la madre in codice rosso e il padre in codice giallo.

Ferito anche un altro passeggero che viaggiava sull’altra vettura coinvolta nell’incidente.

Le indagini dei Carabinieri della territoriale

Sulla dinamica dello scontro indagano i carabinieri della territoriale che erano accorsi a razzo sul luogo del terribile sinistro, avvenuto sotto la sferza del maltempo, assieme ai Vigili del Fuoco ed alle unità di soccorso del 118. Si sta cercando di capire cosa possa aver innescato il terribile impatto fra le vettura e se vi siano responsabilità da attribuire, purtroppo ed a questo punto, ove asseverate, per una ipotetica presunzione di reato di omicidio stradale.