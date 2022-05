Incidente a Nogarole Rocca, moto contro camion: morto un uomo di 61 anni

Un centauro di 61 anni è morto a causa di un incidente stradale avvenuto a Bagnolo di Nogarole Rocca: la sua moto si è schiantata frontalmente con un camion.

Tragedia a Nogarole Rocca, comune in provincia di Verona, dove nella giornata di mercoledì 11 maggio 2022 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un motociclista di 61 anni. Scontratosi frontalmente con un camion, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Nogarole Rocca

I fatti hanno avuto luogo intorno alle 17:20 lungo la Strada Provinciale 3 nella frazione di Bagnolo. Secondo quanto ricostruito, la vittima stava viaggiando a bordo della sua Honda 600 quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, si è schiantata frontalmente con un mezzo pesante.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto con un’ambulanza e un elisoccorso, non hanno purtroppo potuto fare nulla per salvarlo.

Troppo gravi infatti le ferite riportate durante l’impatto e la successiva caduta a terra, che si sono rivelate fatali e hanno vanificato ogni tentativo di rianimazione. Non sono invece note le condizioni del conducente del camion.

Incidente stradale a Nogarole Rocca: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche gli agenti della Polizia stradale che, chiuso il tratto di strada interessato, hanno effettuato i rilievi del caso per determinare l’esatta dinamica dell’accaduto.

A loro spetterà infatti ricostruire i dettagli del sinistro e accertarne eventuali responsabilità.