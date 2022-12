Incidente a Olbia: un ferito in ospedale

L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi ad un incrocio fra due strade della città sarda di Olbia.

Due auto si sono scontrate violentemente; a farne le spese è stato il guidatore di una delle due macchine che è rimasto gravamente ferito fino a dover essere ricoverato in ospedale.

Olbia, scontro tra due auto ad un incrocio: un uomo finisce in ospedale

Erano circa le ore 10 e 30 della mattina di oggi, mercoledì 21 dicembre, quando, per motivi ancora tutti da verificare, due automobili si sono scontrate violentemente all’incrocio fra due strade di Olbia, in Sardegna.

Lo scontro è avvenuto in via Antelami ed è stato particolarmente duro ed entrambi i guidatori delle automobili hanno riportato delle ferite.

L’arrivo dei soccorsi e il trasporto in ospedale

In particolare, uno dei due conducenti ha riportato delle gravi ferite. Sul luogo del sinistro sono immediatamente giunti i carabinieri, i vigili del fuoco e un’ambulanza. I medici del 118 sono intervenuti per curare il ferito sul posto per poi trasportarlo d’urgenza in ospedale.

I vigili del fuoco hanno aiutato a liberare la strada dai detriti, mentre i carabinieri hanno smaltito il traffico che si stava creando nella zona.