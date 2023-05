Incidente a Olgiate Molgora: tre feriti, tra cui un bambino

Grave incidente stradale a Olgiate Molgora, in provincia di Lecco: uno schianto frontale tra due auto ha provocato tre feriti, tra cui un bambino.

Incidente a Olgiate Molgora: schianto tra due auto

Paura a Olgiate Molgora nella giornata di ieri, martedì 2 maggio, a causa di un violento scontro frontale tra due auto. Tre le persone ferite, tra cui anche un bambino di 7 anni, oltre ad un 68enne e a un 65enne, che viaggiavano rispettivamente su un’Audi e un’utilitaria marca Opel.

In seguito all’impatto, l’Audi è stata scaraventata fuori strada e ha terminato al corso nell’erba alta in mezzo ad un prato. Fortunatamente non ci sono state vittime, e nessuno dei coinvolti si trova in pericolo di vita.

La dinamica dello scontro e l’arrivo dei soccorsi

L’incidente è avvenuto all’altezza dell’incrocio tra la ex Strada Statale 36 e la 342 Briantea Como-Bergamo. Sono ancora in corso le indagini per cercare di fare chiarezza sulla dinamica dell’incidente.

I tre feriti sono stati soccorsi dai Vigili del Fuoco del comando provinciale di Lecco e del distaccamento di volontari di Merate, che li hanno estratti dalle auto. Poi i sanitari di Areu, con i volontari della Croce rossa di Olgiate Molgora e i soccorritori dell’eliambulanza di Milano, si sono occupati dei soccorsi.