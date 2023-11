Incidente a Ormelle: le vittime salgono a tre

Salgono a tre le vittime del terribile incidente avvenuto a Ormelle, in provincia di Treviso. Un’auto è finita fuori strada, schiantandosi contro un ponticello di cemento.

Incidente a Ormelle: la dinamica

Venerdì 10 novembre, intorno alle ore 23.30, sulla strada provinciale 49, al confine tra Ormelle e la frazione di Colfrancui, in provincia di Treviso, si è verificato un terribile incidente. L’Audi A3 nera procedeva ad alta velocità, ma non è chiaro cosa abbia provocato lo schianto. Non è ancora possibile escludere il malore improvviso, la distrazione o semplicemente una manovra azzardata. I residenti sono stati svegliati dal boato provocato dallo schianto dell’auto contro un ponticello di cemento e hanno subito lanciato l’allarme. “Ho sentito un botto sono andato a vedere se serviva un aiuto e i carabinieri erano già lì, stavano passando proprio in quel momento. I ragazzi erano incastrati dentro la macchina e loro hanno detto che era meglio aspettare l’ambulanza e i pompieri. C’era l’auto di un altro gruppo di giovani, mi hanno detto che si sono dovuti spostare bruscamente a sinistra per evitare di scontrarsi con l’Audi” ha raccontato un residente.

Incidente a Ormelle: le vittime

Quando le ambulanze, l’automedica del Suem 118 e le squadre dei vigili del fuoco sono arrivate sul luogo dell’incidente hanno capito subito che la situazione era molto grave. Hanno estratto i quattro giovani indiani dall’abitacolo con cesoie e divaricatori. Due giovani sono morti sul colpo, mentre un terzo è morto durante la notte. Al volante c’era Singh Gurtej, 27enne residente a San Polo di Piave e dipendente di un’azienda della zona che si occupa della lavorazione del legno. A bordo il 35enne Singh Gurdeep, che viva a Bellaria di Igea Marina, anche lui morto sul colpo. Kumar Davinder, 26enne indiano, è morto nella donna mentre era ricoverato nel reparto di neurologia. L’unico sopravvissuto è un 23enne, che è ricoverato in terapia intensiva.