Incidente a Ostia, scontro tra auto e moto: morta una ragazza di 24 anni che viaggiava dietro al conducente della due ruote ricoverato a Roma

Terribile incidente serale ad Ostia, in provincia di Roma, e scontro tra auto e moto: è morta una ragazza di 24 anni. I media spiegano che la tragedia fra una Nissan e una Honda sul lungomare Caio Duilio è avvenuta nella serata di domenica, poco dopo le 19.

Fanpage spiega che l’impatto, violentissimo, è stato fra una Honda NC 700 e una Nissan che “stavano transitando sul lungomare”.

Incidente a Ostia, morta una ragazza

In sella alla moto c’era un ragazzo di ventuno anni, che è rimasto ferito ed è stato trasportato all’ospedale Sant’Eugenio a Roma. La 24enne invece era sul sellino dietro di lui ed ha avuto la peggio. Le condizioni di salute del 21enne invece da quanto si apprende nelle prime ore del mattino di oggi, 17 ottobre, non desterebbero preoccupazione.

I soccorsi Ares 118 e l’arrivo della polizia

Sul posto è giunto a razzo il personale dell’Ares 118 con numerose unità e le condizioni di salute della 24enne sono parse fin da subito critiche. La ragazza è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Giovan Battista Grassi dove purtroppo è morta poco dopo. Sul luogo della tragedia sono giunte anche le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale per i rilievi ed il governo del traffico. I poliziotti del X Gruppo Mare hanno svolto gli accertamenti del caso e indagano per ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Secondo quanto spiegato dai media il ripristino della viabilità è stato possibile solo dopo alcune ore.