Incidente a Padova, scontro frontale tra auto e camion sulla SS 53: quattro morti e due feriti

Incidente a Padova: il violento scontro frontale tra un’auto e un camion lungo la SS53 ha causato la morte di quattro persone e due feriti gravi.

Incidente a Padova: il violento scontro frontale tra un’auto e un camion lungo la SS53 ha causato la morte di quattro persone e due feriti gravi.

Incidente a Padova, scontro frontale tra auto e camion: quattro morti e due feriti

Nel pomeriggio di venerdì 20 maggio, intorno alle ore 16:20, si è consumato un drammatico incidente stradale a San Pietro in Gù, comune situato in provincia di Padova. In seguito allo scontro frontale tra un’auto e un camion, quattro persone hanno perso la vita mentre altre due sono rimaste gravemente ferite.

Due delle quattro vittime provocate dal violento sinistro stradale si sono spente dopo essere state trasportate d’urgenza in ospedale a Vicenza.

Il trasferimento è avvenuto mediante l’ausilio di un elisoccorso in quanto le condizioni dei soggetti sono apparse subito estremamente critiche. I due feriti, invece, non sembrerebbero essere in pericolo di vita.

Sinistro sulla SS 53, l’intervento di soccorsi e forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente a Padova, erano presenti quattro ambulanze e due elisoccorsi del Suem 118, i vigili del fuocoprovenienti da Cittadella e Bassano del Grappa e le forze dell’ordine.

I militari hanno provveduto a chiudere il tratto di Strata Statale 53 a San Pietro in Gù in corrispondenza del quale si è verificato il sinistro, bloccando la viabilità lungo Portumia. Le autorità competenti, poi, hanno effettuato tutti i rilievi del caso e stanno indagando sulle dinamiche del frontale.

I vigili del fuoco, intanto, hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area, estrarre i feriti dai mezzi incidentati e rimuovere i veicoli dalla sede stradale.