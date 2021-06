Incidente a Palermo in via Oreto, auto contro moto: morto un ragazzo di 31 anni

Un ragazzo di 31 anni è morto a causa di un incidente in via Oreto a Palermo: la moto su cui viaggiava si è scontrata con un'auto.

Tragedia a Palermo, dove nella notte tra venerdì 18 e sabato 19 giugno 2021 si è verificato un incidente stradale costato la vita ad un ragazzo di 31 anni: la moto su cui viaggiava insieme ad un amico si è scontrata con un’auto e per il giovane non c’è stato nulla da fare.

Incidente a Palermo in via Oreto

I fatti si sono verificati poco dopola mezzanotte all’altezza della pizzeria Gabibbo. Secondo le prime ricostruzioni Gaetano Lo Verso, questo il nome della vittima, stava viaggiando a bordo della sua Yamaha T-Max insieme ad un amico quando all’improviso per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat 500 che procedeva verso la stazione centrale.

Immediata a chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno rianimato sul posto il motociclista per poi trasfeirrlo d’urgenza in ospedale.

Le sue condizioni erano però talmente gravi che poco dopo l’arrivo nella struttura è sopraggiunto il decesso.

Gli operatori hanno inoltre medicato l’amico della vittima e il conducente dell’auto, anch’essi feriti ma non in pericolo di vita: il primo si trva ora al Buccheri La Ferla e il secondo al Civico.

Incidente a Palermo in via Oreto: indagini in corso