Incidente a Parabiago, si scontrano due auto: morto un 29enne

L'incidente è avvenuto in una rotatoria di Parabiago: morto un 29enne di Busto Garolfo; ci sono altri due feriti

Una nuova morte macchia di sangue le strade italiane. Questa volta, l’incidente mortale è avvenuto a Parabiago, dove due automobili si sono scontrate violentemente in una rotatoria.

Parabiago, due auto si scontrano in rotonda: morto un 29enne

L’incidente è avvenuto nella serata di sabato 13 Maggio verso le 19 a Parabiago, in viale Lombardia all’altezza della rotatoria che incrocia via Po. Due automobili si sono scontrate: ad avere la peggio è stato il 29enne residente a Busto Garolfo, che era unico passeggero di una delle due macchine. L’uomo era alla guida di una Seat e si è schiantato con un’altra automobile sulla quale viaggiavano una ragazza di 26 anni e un ragazzo di 25 anni.

Il ricovero in ospedale e il decesso del 29enne

Subito dopo lo scontro, il ragazzo è stato soccorso dai sanitari del 118, che lo hanno trasportato all’ospedale di Legnano in codice rosso. Le sue condizioni sono sembrate da subito disperate e, superata la notte, il giovane non ce l’ha fatta. Il 29enne di Busto Garolfo è morto nel corso della mattinata del 14 Maggio. Feriti gli altri due ragazzi coinvolti nel sinistro, entrambi ricoverati in prognosi riservata all’ospedale San Carlo di Milano.