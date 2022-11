Terribile incidente a Parma. Un ragazzo di 26 anni è morto dopo che la sua auto è andata a schiantarsi contro un albero. Il corpo è stato sbalzato fuori dall’abitacolo.

Incidente a Parma, auto si schianta contro un albero: morto ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni è morto dopo che la sua auto è finita fuori strada e si è schiantata contro un albero. Il drammatico incidente è avvenuto sabato 12 novembre, intorno alle 23 di sera. La vettura del giovane stava percorrendo via Emilia poco dopo Fidenza, in direzione di Parma. Arrivato nel territorio di Parola di Fontanellato, per cause da accertare, il 26enne ha perso il controllo dell’auto ed è finito fuori strada, andando a sbattere contro un albero.

L’impatto è stato violentissimo, tanto che il corpo è stato sbalzato all’esterno dell’auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Il giovane è morto sul colpo

Il personale sanitario purtroppo non ha potuto fare altro che constatare il decesso del giovane. L’impatto della vettura contro l’albero e del corpo sull’asfalto ha provocato al giovane ferite mortali. I militari hanno effettuato tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Non ci sono state altre auto coinvolte. La via Emilia è rimasta bloccata per alcune ore dopo l’incidente, per permettere agli agenti di effettuare i rilievi.