Incidente a Pavullo, moto travolta da un camion: due morti sulla nuova Estense

Due persone di 61 e 62 anni sono morte dopo essere state travolte da un camion in un incidente avvenuto a Pavullo, in provincia di Modena.

Tragico incidente stradale a Pavullo, in provincia di Modena, dove nella mattinata del 14 giugno una coppia di sessantenni in sella a una moto è stata travolta e uccisa da un camion che trasportava terra mentre si stava immettendo lungo la strada statale 12 dell’Abetone del Brennero, meglio nota come Nuova Estense.

Nonostante i soccorsi tempestivi, purtroppo per i due centauri non c’è stato nulla da fare, mentre l’autista 28enne del mezzo pesante è rimasto sostanzialmente illeso.

Stando a quanto riportato dalla stampa locale sulla base delle ricostruzioni effettuate dalle forze dell’ordine, l’incidente è avvenuto intorno alle ore 10:30 del mattino all’incrocio tra via Giardini e la Nuova Estense, quando il mezzo pesante carico di terra ha travolto la coppia di motociclisti nel tentativo di immettersi sulla statale.

A causa della violenza dell’impatto, la coppia di sessantenni (marito e moglie residenti a Castelnuovo Rangone) sono stati sbalzati sull’asfalto riportando gravissimi traumi purtroppo rivelatisi fatali.

Sul posto sono immediatamente accorsi gli operatori sanitari del 118, che nonostante il tempestivo intervento non hanno però potuto fare nulla per la coppia di motociclisti, per la quale era stato fatto intervenire anche l’elisoccorso.

Sul posto sono intervenuti anche Polizia Municipale, Polizia Stradale, Carabinieri e Vigili del Fuoco, che hanno provveduto a bloccare il traffico veicolare sulla carreggiata per consentire la rimozione dei corpi e di effettuare i rilievi del caso.