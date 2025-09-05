Incidente a Pico: quando la processione diventa un incubo

Un lampione che crolla durante una processione religiosa non è un evento quotidiano. Questo è accaduto a Pico, in provincia di Frosinone, durante le celebrazioni in onore di Sant’Antonino. L’incidente ha sorpreso i presenti ed è solo la punta dell’iceberg di un problema che affligge molte comunità italiane: la manutenzione delle infrastrutture pubbliche.

Il crollo inaspettato

Durante la processione, un lampione si è staccato dal suo supporto ed è precipitato tra i fedeli, spezzando in due il corteo. Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, ma le scene di panico e il buio causato dal blackout hanno lasciato il segno. Un video girato da un testimone mostra un partecipante che si appoggia al palo poco prima del cedimento. Questa immagine evidenzia la fragilità delle strutture con cui si convive quotidianamente.

Le autorità sul posto hanno attivato immediatamente i carabinieri e gli operai del Comune per mettere in sicurezza l’area. Tuttavia, la questione centrale rimane: quanto tempo ci vorrà per comprendere le cause di un incidente che, nella sua banalità, potrebbe rivelare una realtà ben più preoccupante?

La manutenzione: un tema ignorato?

La manutenzione degli spazi pubblici è un argomento spesso trascurato, fino a quando non si verifica l’imprevedibile. I fondi per la sicurezza e la manutenzione sono sempre più rari, e ciò compromette la vita quotidiana dei cittadini. Ogni lampione che crolla rappresenta un monito: la sicurezza non può essere considerata un optional.

Secondo il rapporto dell’ISTAT, la spesa per la manutenzione delle infrastrutture pubbliche è diminuita del 30% negli ultimi dieci anni. Poiché la sicurezza stradale e la cura degli spazi pubblici dovrebbero essere priorità, i dati indicano chiaramente che ci troviamo in un’emergenza silenziosa. Un lampione che cade è solo un sintomo di una malattia ben più grave, che mette a rischio la sicurezza dei cittadini.

Conclusioni inquietanti

Gli incidenti come quello di Pico non sono eccezioni, ma rappresentano la norma di un sistema che arranca. È essenziale che i cittadini inizino a chiedere conto delle promesse fatte dai loro rappresentanti. La responsabilità non può ricadere unicamente su chi amministra; deve coinvolgere attivamente anche la cittadinanza, promuovendo un pensiero critico orientato al cambiamento.

In un contesto in cui la superficialità è sempre più diffusa, ogni crollo, blackout o incidente deve essere motivo di riflessione. Non è più possibile ignorare la realtà circostante e attendere che si verifichino eventi gravi prima di agire. È tempo di affrontare la verità: la sicurezza è un diritto, non un privilegio.