Terribile incidente a Ponte San Pietro. Un'auto si è scontrata contro un muro. Un ragazzo è morto sul colpo e i suoi tre amici sono rimasti feriti.

Terribile incidente a Ponte San Pietro. Un’auto si è scontrata contro un muro. Un ragazzo è morto sul colpo e i suoi tre amici sono rimasti feriti.

Terribile incidente a Ponte San Pietro: auto contro un muro

A Ponte San Pietro, in provincia di Bergamo, è avvenuto un terribile incidente stradale lungo via Leonardo Da Vinci. Lo schianto è avvenuto durante la notte tra sabato 26 e domenica 27 febbraio 2022. Le cause dell’incidente sono ancora da chiarire con precisione. Un ragazzo di 32 anni, di origine tunisine, ha perso completamente il controllo della sua auto, una Fiat 500, e si è andato a schiantare contro il muretto di una recinzione.

Incidente a Ponte San Pietro, morto un ragazzo: feriti i 3 amici

L’impatto è stato devastante. L’uomo di 32 anni che stava guidando la Fiat 500 è morto sul colpo. Sul mezzo erano presenti anche tre suoi amici connazionali di 25, 26 e 47 anni, che sono rimasti feriti. I tre uomini sono stati trasportati in ospedale, uno in codice rosso e gli altri due in codice giallo, dopo essere stati soccorsi dai vigili del fuoco e da tre ambulanze del 118.

Per quanto riguarda i rilievi sono immediatamente intervenuti i carabinieri. Nessun altro veicolo è rimasto coinvolto nell’incidente stradale.