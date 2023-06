L'incidente di Porcia ha messo in pericolo la vita di un 57enne: l'auto dell'uomo è finita in un fossato

L’incidente è avvenuto nella serata di ieri, mercoledì 31 Maggio, sulle strade di Porcia, in via Prata, nella borgata di Rondover. Un uomo di 57 anni è finito con la sua automobile in un fossato ed è rimasto incastrato nel veicolo.

Erano circa le ore 23 di ieri sera quando, per cause ancora da accertare, un uomo è finito con la sua automobile in un fossato di via Prata a Porcia. Secondo le prime informazioni che arrivano, sembra che l’incidente sia stato autonomo: nessun altro veicolo coinvolto. Il mezzo si è ribaltato dal lato del passeggero e l’automobilista è rimasto incastrato tra le lamiere.

L’arrivo dei soccorsi: il 57enne è in ospedale

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che si sono occupati di estrarre il corpo dell’uomo dall’automobile e di liberare la strada dai deriti del sinistro. I medici del 118 hanno offerto le prime cure al ferito sul posto e l’hanno trasferito ancora in stato di incoscenza in ospedale. L’uomo è ricoverato in gravi condizioni di salute.