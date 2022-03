Incidente a Porrena di Poppi, cade con la moto e muore: aveva 50 anni

Rosario D'Angelo è morto a 50 anni a causa di un incidente stradale a Porrena di Poppi: l'uomo si è schiantato al suolo con la sua moto.

Tragedia a Porrena di Poppi, comune in provincia di Arezzo, dove nella mattinata di mercoledì 2 marzo 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad un uomo di 50 anni. Schiantatosi al suolo con la sua moto, per lui non c’è stato nulla da fare.

Incidente stradale a Porrena di Poppi

I fatti si sono verificati intorno alle 12:30 in via del Nespolo, una strada lungo la campagna. Secondo quanto ricostruito, Rosario D’Angelo – questo il nome della vittima, carpentiere di professione – stava viaggiando a bordo della sua moto quando all’improvviso, per cause ancora da accertare, ne avrebbe perso il controllo. L’impatto a terra è stato così violento da causargli ferite gravissime che non gli hanno lasciato scampo.

I sanitari del 118, giunti subito sul posto con un’automedica di Poppi e la Misericordia di Bibbiena, non hanno infatti potuto fare nulla se non constatare il decesso del motociclista: i critici traumi riportati hanno vanificato ogni loro tentativo di rianimazione.

Presenti sul luogo dell’incidente anche le forze dell’ordine, che hanno provveduto ad effettuare i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Al momento non si conosce ancora il motivo della caduta, che potrebbe essere legato ad un malore o a qualcosa che gli abbia attraversato la strada, magari un animale.