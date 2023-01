Incidente a Portoferraio: traghetto in avaria sbatte contro la banchina

A Portoferraio, sull’Isola d’Elba, un traghetto in avaria ha sbattuto contro una banchina del porto.

Tre persone sono rimaste ferite, ma non c’è stata nessuna vittima.

È successo tutto intorno alle ore 20:00 di ieri sera, domenica 29 gennaio. Il traghetto Oglasa, della compagnia Toremar in arrivo a Portoferraio, sull’Isola d’Elba, durante le manovre di attracco ha urtato violentemente contro la banchina.

Al momento non si conoscono i motivi che hanno causato l’urto, ma una delle ipotesi è che ci sia stato un guasto ai motori durante le manovre, o un guasto all’apparato comandi.

Il comandante, una volta visto che qualcosa non andava come previsto, ha subito ordinato di calare l’ancora per rallentare la velocità del traghetto e cercare di limitare i danni.

Tre feriti ma nessuna vittima nell’impatto

Tre persone sono rimaste ferite in seguito all’urto: nello specifico, si tratta di due passeggeri e un cuoco di bordo.

Nessuno di loro è in gravi condizioni. Fortunatamente l’incidente non ha avuto ripercussioni gravi e non c’è stata nessuna vittima.