Drammatico incidente a Potenza, in Basilicata, nel pomeriggio di lunedì 15 agosto: un ragazzo di 22 anni è tragicamente deceduto.

Incidente a Potenza: due auto sono rimaste coinvolte in uno scontro frontale. I paramedici hanno soccorso i feriti e constatato la morte di un giovane di 22 anni.

Incidente a Potenza, scontro frontale tra due auto: un giovane di 22 anni è morto

Nel pomeriggio di lunedì 15 agosto, un drammatico incidente si è consumato in Basilicata. I vigili del fuoco del Comando di Potenza, coadiuvati dal personale in servizio presso le sedi distaccate di Melfi e Palazzo San Gervasio, sono dovuti intervenire in contrada Piro Sorba, a Forenza, in provincia di Potenza.

Sul luogo del sinistro, le autorità hanno rinvenuto due veicoli rimasti coinvolti in uno scontro frontale. Si tratta, in particolare, di una Dacia e di una Fiat Punto.

I pompieri hanno prontamente provveduto a estrarre i feriti dalle auto e li hanno affidati alle cure dei paramedici del 118 che si sono recati sul posto con ambulanze e un elisoccorso.

Tra i soggetti che si trovavano a bordo della Fiat Punto, un giovane classe 2000 è deceduto a causa della gravità dei traumi riportati a seguito dell’impatto.

L’arrivo delle forze dell’ordine

Una delle vetture è precipitata in una scarpata: per recuperare l’auto è stato necessario l’intervento di un’autogrù proveniente dalla sede centrale dei vigili del fuoco.

I pompieri, inoltre, erano giunti sul posto con due autopompe, due fuoristrada e un’autogrù. In totale, sul posto erano presenti dodici unità.

Sul sito interessato dall’incidente, infine, erano presenti anche i carabinieri e gli agenti della polizia locale che si sono occupati di effettuare i rilievi necessari e indagare al fine di ricostruire la dinamica dell’incidenti.