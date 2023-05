Un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente: ha perso il controllo della sua moto e ha impattato contro un palo a Ranica.

Mattinata di Paura a Ranica, in provincia di Bergamo, dove un ragazzo di 17 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di un incidente stradale. L’adolescente è stato soccorso e trasportato all’ospedale Papa Giovanni XXIII.

Incidente a Ranica, ragazzo di 17 anni cade dalla moto e si schianta contro un cartello stradale: è grave

Il drammatico sinistro stradale si è consumato nella mattinata di martedì 9 maggio, a Ranica, comune che vanta una popolazione di appena cinquemila anime, in provincia di Bergamo.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, il 17enne era a bordo della sua motocicletta Ktm 125 quando, poco prima delle ore 08:00, ha perso il controllo del mezzo a due ruote e si è schiantato contro un cartello stradale in corrispondenza del bar Le Torrette. Al momento, non è ancora noto cosa abbia causato l’incidente.

L’arrivo dei soccorsi: si indaga sulle cause del sinistro

Dopo lo schianto, l’accaduto è stato prontamente segnalato alle autorità. La centrale operativa dell’Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto il personale del 118. Il luogo è stato raggiunto anche dagli agenti della polizia locale di Ranica.

I paramedici hanno prestato soccorso al ragazzo e lo hanno traportato in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni XXIII, presso il quale l’adolescente è ancora ricoverato. Non è noto se sia in pericolo di vita: la prognosi è riservata.

Sulla scena del sinistro, gli investigatori hanno effettuato i rilievi necessari e stanno esaminando le telecamere di videosorveglianza installate in zona al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda.