L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via San Francesco da Paola e via XXI Agosto in pieno centro a Reggio Calabria e ha visto coinvolte due automobili. Ad avere la peggio è stato uno dei due conducenti: un uomo di 60 anni che ha perso la vita.

Reggio Calabria, incidente mortale in centro: 60enne perde la vita nello scontro fra due auto

L’impatto è avvenuto nella serata di ieri a Reggio Calabria: si è trattato di uno scontro frontale molto violento tra una Mazda e un’Audi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli agenti di Polizia, oltre ai soccorritori del 118 a bordo di due ambulanze.

Il decesso del 60enne

Uno dei due conducenti, un uomo di 60 anni, all’arrivo dei sanitari del 118 era già morto. Ancora non sono chiare le cause del sinistro; forse il 60enne è stato colto da un malore pochi attimi prima. Gli agenti di Polizia si sono occupati di regolare il traffico in zona e di effettuare tutti i rilievi del caso, mentre i caschi rossi liberavano la strada dai detriti delle automobili.