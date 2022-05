Incidente a Riese Pio X, auto contro furgone: un morto e quattro feriti

Un uomo di 85 anni è morto e quattro persone sono rimaste ferite in un incidente stradale a Riese Pio X: un'auto si è schiantata contro un furgone.

Tragedia a Riese Pio X, comune in provincia di Treviso, dove nella giornata di giovedì 5 maggio 2022 ha avuto luogo un incidente stradale costato la vita ad una persona. Nel sinistro, che ha coinvolto un’auto e un furgone, sono rimaste ferite altre quattro persone.

Incidente a Riese Pio X

I fatti si son verificati nella frazione di Spineda, all’incrocio tra via Cendrole e via Costanza, intorno alle 17:20. Secondo quanto ricostruito, una Peugeot e un furgone si sono scontrati per cause ancora da accertare, forse per una precedenza non rispettata da parte dell’auto che non avrebbe rispettato lo stop. Immediata la chiamata ai sanitari del 118, che, giunti sul posto con un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, hanno dovuto constatare la morte di uno dei passeggeri della vettura.

Si tratta di Corrado Visentin, uomo di 85 anni, per cui le ferite riportate si sono rivelate troppo gravi tali da vanificare ogni tentativo di rianimazione da parte degli operatori. Feriti, ma in modo più lieve, anche il conducente della Peugeot (un uomo di 67 anni vicino di casa della vittima), la moglie di Visentin che era seduta sul sedile posteriore e le due persone a bordo del furgone (due ragazzi di 23 e 17 anni).

Incidente a Riese Pio X: indagini in corso

Presenti sul luogo dell’incidente anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Castelfranco Veneto e la polizia locale della Castellana, che ha effettuato i rilievi utili a ricostruire la dinamica dell’accaduto e ad accertare eventuali responsabilità.