Una persona è morta in un incidente stradale sulla Salaria, in provincia di Rieti, dove si è verificato lo schianto tra un camion e un’auto.

Nel primo pomeriggio di giovedì 25 maggio, un camion e un’auto hanno impattato l’uno contro l’altra lungo la Strada Statale 4 Salaria, in corrispondenza del chilometro 104,500 che si trova all’interno della galleria Sant’Angelo. È quanto si apprende dalla nota diffusa dall’Anas A seguito del sinistro avvenuto ai piedi del Monte Terminillo, un uomo ha tragicamente perso la vita.

Il sinistro stradale ha avuto gravi conseguenze sul traffico. Il tratto di strada interessato dall’incidente, infatti, è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni. La decisione è stata presa al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di soccorso e di mettere in sicurezza il tratto stradale.

L’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine

Sul luogo dell’incidente, erano presenti i sanitari del 118, gli uomini delle forze dell’ordine, i vigili del fuoco e le squadre di Anas. I paramedici hanno prestato soccorso alle persone rimaste coinvolte nel sinistro ma per uno degli uomini che si trovava a bordo di uno dei due veicoli incidentati non è stato possibile far altro se non constatarne il decesso.

Gli uomini della Polizia Stradale sono intervenuti per effettuare tutti i rilievi necessari in modo tale da chiarire la dinamica dell’incidente.