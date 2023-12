Incidente mortale a Rieti: una 17enne, identificata come Noemi Roberti, è morta dopo essere rimasta gravemente ferita nello scontro tra due auto. Altri tre ragazzi che viaggiavano con lei sono rimasti feriti. Lievemente contuso anche il conducente dell’altra vettura coinvolta nello schianto.

Incidente a Rieti, scontro tra due auto: morta una 17enne

Il terribile sinistro si è consumato nel tardo pomeriggio di giovedì 30 novembre e ha interessato due vetture che stavano transitando lungo la strada Terminillese, a Rieti. L’incidente ha causato la morte di Noemi Roberti, 17 anni. Gli altri ragazzi che si trovavano nell’auto insieme alla vittima sono ricoverati in gravissime condizioni. I feriti sono, nello specifico, il fidanzato della 17enne che era alla guida del veicolo, un altro adolescente e la cuginetta di Noemi di appena 14 anni, in condizioni critiche.

L’auto dei ragazzi viaggiava dietro l’altro mezzo coinvolto. A quanto si apprende, anche il conducente dell’altro veicolo è rimasto ferito ma in modo lieve. Le cause dell’incidente sono in fase di accertamento.

A seguito dello schianto, sul posto si sono subito recati i sanitari del 118 che hanno soccorsi i feriti e li hanno trasferiti presso l’ospedale San Camillo De Lellis di Rieti. Sfortunatamente, le condizioni di Noemi si sono infine rivelate troppo gravi e la ragazza è morta in ospedale.

Funerali e nota della scuola

La morte della 17enne a causa del sinistro stradale ha profondamente sconvolto i familiari della ragazza, amici, conoscenti e compagni di scuola. Sui social, proliferano foto, ricordi e messaggi per ricordare l’adolescente e per mostrare vicinanza ai suoi genitori e al fratellino.

I funerali di Noemi Roberti non sono stati ancora fissati. Intanto, la scuola Elena Principessa di Napoli, guidata dalla preside Paola Giagnoli e frequentata sia dalla vittima che dalla cuginetta, ha diramato una nota. “Ieri pomeriggio a causa di un incidente stradale è deceduta una nostra studentessa, una nostra compagna, una nostra ragazza di 17 anni di nome Noemi Roberti”, si legge. “Condividendo il dolore profondo per l’inaccettabile fatto che ha portato a questa perdita, alle ore 11.30 di stamattina tutta la Scuola si fermerà in silenzio. In rispetto e nel ricordo, nel pensiero di Noemi e dei suoi familiari”.