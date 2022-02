Incidente a Rimini, ambulanza si schianta a Talamello: morto il conducente

Un drammatico incidente si è verificato a Rimini nel momento in cui un’ambulanza si è schiantata a Talamello, causando la morte del conducente.

Nel pomeriggio di venerdì 18 febbraio, intorno alle ore 17:00, Luca Strada è deceduto all’età di 51 anni in un tragico incidente stradale.

L’uomo stava conducendo un’ambulanza che trasportava un uomo soccorso poco prima del sinistro a Talamello e l’infermiera di turno.

A quanto si apprende, l’ambulanza aveva raggiunto Talamello per soccorrere un cittadino rimasto ferito nel momento in cui la Suzuki a bordo della quale viaggiava si è ribaltata. Dopo aver soccorso l’uomo, il ferito è stato caricato in ambulanza per essere trasportato in ospedale.

Percorrendo la strada che porta da Talamello a Novafeltria, nota per i suoi tornanti, tuttavia, l’autista è improvvisamente uscito di strada, schiantandosi contro un albero, probabilmente a causa di un malore.

Conducente morto nello schianto: addio a Luca Strada

In seguito allo schianto, il paziente trasportato è rimasto illeso e legato al lettino mentre l’infermiera ha riportato una ferita alla testa. La donna, dopo il violento impatto, è scesa dal furgone e ha rinvenuto il collega riverso sul volante. Ha provato, quindi, a praticare le manovre di rianimazione mentre, sul luogo della tragedia, si sono recati anche i vigili del fuoco, i carabinieri e altri mezzi di soccorso.

Ogni tentativo di rianimare il 51enne originario di Novafeltria, però, si sono rivelati vani.

Luca Strada era particolarmente noto in zona in quanto era stato anche vigile del fuoco e comandante della polizia locale di Novafeltria.