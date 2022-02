Incidente a Rimini, chi è il conducente dell’ambulanza morto ieri durante lo schianto a Talamello

Ieri in provincia di Rimini, un uomo ha perso la vita in un incidente mentre guidava l'ambulanza. Si chiamava Gianluca Strada ed era voluto bene da tutti

Il riminese piange Gianluca Strada, l’uomo che ieri, 18 febbraio 2022, si è schiantato con l’ambulanza ed ha perso la vita in un tragico incidente stradale mentre trasportava un paziente al pronto soccorso.

Chi è Gianluca strada, il conducente dell’ambulanza morto ieri in provincia di Rimini

Gianluca Strada era amato da tutti. Aveva 48 anni ed era di Novafeltria. Come riporta Rimini Today, Strada era un punto di riferimento per tutti coloro che svolgevano la sua professione essendo consigliere del Co.E.S.(Associazione degli autisti di ambulanza). I suoi colleghi, non obbligatoriamente conoscenti, hanno voluto ricordare Gianluca Strada sui Social. Anche la Croce Verde ha voluto dire alcune parole in memoria di Gianluca: “Oggi la nostra cooperativa piange la scomparsa di un figlio, a fatica troviamo le parole giuste per questa terribile tragedia e ancora più a fatica riusciamo a credere che sia successo per davvero.

Luca sei venuto a mancare proprio mentre compivi il tuo dovere con quella divisa che indossavi da oltre 30 anni e che ora ti accompagnerà lassù in cielo“.

La dinamica dell’incidente

L’incidente è avvenuto ieri a Talamello, intorno alle 17:00 circa. Gianluca Strada era alla guida dell’ambulanza, come suo solito. Mentre guidava, Strada, stava trasportando un uomo in pronto soccorso. Improvvisamente, però, Gianluca ha avuto un malore ed ha perso il controllo del veicolo.

Fortunatamente i passeggeri dell’ambulanza sono tutti illesi. La prima persona a prestare soccorso a Gianluca Strada è stata l’infermiera con cui viaggiava. Vista la situazione critica, è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Nonostante tutto, però, non c’è stato nulla da fare.