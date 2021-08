Incidente a Rivoli, 5 auto coinvolte: morta una donna, grave la figlia

La donna è l’unica vittima dell’incidente avvenuto a Rivoli, in provincia di Torino. Sul posto personale di pubblica sicurezza e ambulanze: la situazione.

Un grave incidente mortale è avvenuto a Rivoli, in provincia di Torino, intorno alle ore 8 di martedì 31 agosto 2021. Il sinistro mortale ha coinvolto cinque veicoli. La vittima è deceduta sul colpo poco dopo l’arrivo dei soccorsi.

Incidente a Rivoli, cosa è accaduto

La donna aveva 43 anni ed deceduta a causa dell’incidente accaduto a Rivoli. Maria Assunta Centonze, questo il nome della vittima riportato da La Stampa, viaggiava in compagnia della figlia 16enne, trasferita in gravi condizioni al Cto mediante l’elisoccorso giunto sul luogo dell’incidente.

Incidente a Rivoli, come stanno gli altri feriti

Le altre persone coinvolte nell’incidente sono state curate sul posto dal personale sanitario. Nel frattempo sono in corso le indagini del caso per chiarire la dinamica dell’incidente mortale costato la vita alla signora di 43 anni.

Nel frattempo la strada è stata chiusa al traffico per consentire i soccorsi e il ripristino delle normale condizioni di sicurezza della carreggiata.

Incidente a Rivoli, altri dettagli

La vittima viaggiava con la figlia a bordo di una Fiat Panda. L’incidente è accaduto alla rotonda fra corso Levi e via Rivalta. Il mezzo è stato il primo ad essere tamponato da un’Audi. Ferite lievi per gli altri cinque automobilisti coinvolti nell’incidente avvenuto in provincia di Torino.