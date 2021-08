Incidente a Roccella, carabiniere e moglie muoiono a poche ore di distanza: lasciano figlio 11enne

Lutto a Roccella, dove Giusy Bruzzese e Silvestro Romeo sono morti a causa di un incidente stradale avvenuto lungo la SS 106.

Tragedia a Roccella, dove domenica 29 agosto 2021 si è verificato un incidente stradale in cui hanno perso la vita marito e moglie. La loro moto si è scontrata con un’auto per cause ancora in via di accertamenzo.

Incidente stradale a Roccella

I fatti hanno avuto luogo lundo la statale 106, spesso tristemente alle cronache per incidenti mortali. Secondo le prime ricostruzioni Giusy Bruzzese, dipendente comunale di 45 anni, e Silvestro Romeo, brigadiere dei Carabinieri di 52, stavano viaggiando a bordo della loro moto quando all’improvviso si sono scontrati con un’auto.

Immediata la chiamata ai sanitari del 118 che, giunti sul posto, hanno dovuto constatare il decesso dell’uomo avvenuto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati.

La donna, in gravissime condizioni, è stata invece trasferita prima al Pronto Soccorso di Riace e poi a Reggio Calabria, dove però è deceduta a distanza di poche ore per le ferite. La coppia lascia un figlio di 11 anni.

Incidente stradale a Roccella: ferito anche un poliziotto

Nell’impatto è rimasta ferita una terza persona, un centauro che viaggiava su un’altra moto coinvolta nel sinistro. Si tratta di Alfredo Fragomeli, comandante della polizia locale di Roccella di 45 anni, attualmente ricoverato in ospedale ma non in pericolo di vita.