Incidente a Roma, Jeep si ribalta contro Piazzale degli Eroi: 4 feriti

Incidente a Roma, Jeep si schianta a Piazzale degli Eroi

Questa mattina intorno all’alba a Roma si è verificato un incidente che ha coinvolto una jeep. L’auto infatti si è schiantata contro la fontana di marmo di Piazzale degli Eroi, a due passi dalla fermata metro Cipro.

Sul posto è intervenuta la sovrintendenza per stimare il danno causato all’opera d’arte storica. La fontana è stata messa subito in sicurezza e transennata. Sul posto è intervenuta la polizia locale: il bilancio è di 4 feriti, due donne e due uomini ma nessuno di loro per fortuna è in pericolo di vita.

I due codici gialli sono stati trasportati al San Camillo e al San Giovanni, i due codici rossi inveceal Santo Spirito per accertamenti.

Poco conosciuta e rispettata

La fontana nel 2019 era stata restaurata dal comune di Roma per una cifra intorno a 850mila euro, sotto la responsabilità dell’allora sindaca Virginia Raggi.

Nonostante quegli interventi e la storia che si cela dietro alla sua costruzione (la fontana fa parte dell’Acquedotto dell Peschiera voluta anni Trenta e ancora oggi l’80% dell’acqua che arriva nella Capitale passa da quell’acquedotto), negli anni è stata oggetto di teppismo e negligenza da parte dei cittadini e delle istituzioni, e si è piano piano trasformata in una sorta di palude.