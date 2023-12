Tragedia questa mattina sul Grande raccordo anulare di Roma dove un motociclista 41enne è morto nello scontro con un’automobile.

L’incidente

L’incidente è avvenuto alle 9 di mattina in una carreggiata interna, fra Magliana e Pisana. A scontrarsi sono state un’automobile e una moto. Per il centauro 41enne non c’è stato nulla da fare: è morto sul colpo nello schianto.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorsi sanitari.

Le ripercussioni sul traffico

Inevitabilmente la tragedia ha avuto ripercussioni sul traffico. Innanzitutto si è verificata la chiusura temporanea della rampa di immissione sulla autostrada A91 Roma-Fiumicino, provocando lunghe code tra le uscite Ostiense e Magliana.

Sulla strada è poi intervenuto il personale Anas a lavoro per ripristinare la transitabilità il prima possibile.

I disagi sono durati fino alle alle 12:49 quando è stato riaperto lo svincolo per A91 Roma-Fiumicino per il traffico proveniente dalla carreggiata interna del Gra.