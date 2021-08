Incidente a Roma, ragazzo morto dopo l’impatto: rintracciato presunto pirata della strada

La vittima è stata subito soccorsa, ma non ce l’ha fatta: immediate le indagini per comprendere la dinamica dell’incidente accaduto a Roma.

Un grave incidente mortale è avvenuto a Roma alle prime ore di sabato 28 agosto 2021. La vittima è un giovane di 26 anni che stava viaggiando a bordo di uno scooter elettrico. L’impatto è avvenuta intorno alle ore 5 su via Ostiense, precisamente all’altezza di ponte Spizzichino.

La notizia è stata riportata dall’agenzia stampa Ansa.

Incidente a Roma, niente da fare per il 26enne

Sul luogo dell’incidente stavano transitando i carabinieri che si sono immediatamente fermati per prestare i primi soccorsi: proprio lì c’era un gruppo di ragazzi che ha attirato l’attenzione dei funzionari di pubblica sicurezza. Il giovane è morto e nulla ha potuto fare il personale sanitario per salvargli la vita.

Incidente a Roma, rintracciato il presunto pirata della strada

La posizione del presunto pirata della strada sarebbe al vaglio degli inquirenti. Nel frattempo gli agenti hanno effettuato i rilievi del caso per chiarire cosa sia realmente accaduto. Le indagini puntano anche a comprendere come mai il presunto pirata della strada non abbia prestato soccorso. Decisivo potrebbe essere il supporto del sistema di videosorveglianza della zona.

