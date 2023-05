Morto per strada a Roma un venticinquenne bengalese che si muoveva a bordo di un monopattino: all'arrivo dei sanitari era già morto, chi ha dato l'allarme non ha prestato soccorso

Ancora sangue sulle strade della Capitale. Intorno alle 23 di ieri, domenica 21 maggio 2023, un ragazzo 25enne di nazionalità bengalese ha perso la vita mentre si spostava in monopattino nel quartiere Ottavia (nord ovest della città). Chi ha dato l’allarme non ha prestato soccorso, all’arrivo dei sanitari il giovane era già deceduto.

La chiamata anonima al 112

L’incidente è avvenuto all’altezza del civico 222 di via di Casal del Marmo. Scattato l’allarme lanciato da una telefonata anonima al numero unico per le emergenze 112, si sono precipitati sul posto i sanitari del 118 con un’ambulanza e gli agenti della polizia locale del gruppo Cassia. Al loro arrivo, per il bengalese non c’era già più niente da fare: la caduta gli ha causato probabilmente traumi agli organi vitali di natura irreversibile. Ciò non esclude tuttavia che, se il giovane avesse ricevuto un primo soccorso da parte del presunto investitore, avrebbe avuto la possibilità di rimanere in vita.

Si indaga per omissione di soccorso

Una volta arrivati sul luogo dell’incidente, i medici del 118 e le autorità non hanno trovato nessuno. Con ogni probabilità, quindi, chi ha lanciato l’allarme se n’è poi andato, lasciando lì il giovane moribondo. Gli investigatori indagano per omissione di soccorso e hanno disposto la visione delle telecamere di zona. Si tratta della cinquantottesima vittima delle strade di Roma e provincia dall’inizio dell’anno.