Incidente a Roma, scontro tra due auto a Marino: morta 17enne

Marino, 14 giu. (Adnkronos) - Incidente tra due auto ieri sera in viale Bruno Buozzi, a Marino (Roma): morta una ragazza di 17anni. Sul posto i poliziotti dei commissariati di Marino e Genzano insieme ai colleghi della Polstrada di Albano, intervenuti per i rilievi. Ricoverato in codice giallo anche...