Un drammatico incidente stradale si è consumato a Roma: il violento scontro frontale tra un’auto e un furgone ha causato la morte del conducente della vettura.

Incidente a Roma, scontro tra un’auto e un furgone: un morto

Nella mattinata di venerdì 10 marzo, poco dopo le ore 08:30, è stato segnalato un incidente che ha coinvolto un furgone Iveco, guidato da un cittadino romeno, e una Fiat Punto, condotta da un uomo di 43 anni. Il sinistro si è verificato in corrispondenza del civico 324 di via di Vermicino, al confine tra i comuni di Roma e Frascati.

Lo schianto frontale ha provocato la morte del conducente dell’utilitaria e ha coinvolto anche una Fiat 500 L alla cui guida si trovava una donna di 32 anni che è stata trasportata all’ospedale di Ariccia in codice verde per essere sottoposta ad alcuni accertamenti. La 32enne è stata dimessa.

Soccorsi e dinamica del sinistro

In relazione alle informazioni sinora diffuse, il tragico sinistro avvenuto in via di Vermicino è stato prontamente comunicato ai soccorsi e alle forze dell’ordine, che si sono rapidamente recati sul posto.

Sul luogo dello scontro, infatti, erano presenti le ambulanze del 118, i vigili del fuoco e gli agenti del VI gruppo Torri della polizia locale di Roma Capitale. I paramedici hanno tentato di rianimare il conducente dell’auto ma ogni tentativo si è rivelato vano. La salma del 43enne è stata portata al Policlinico Tor Vergata. Presso la stessa struttura sanitaria è stato indirizzato anche il conducente del furgone per essere sottoposto agli accertamenti di routine sullo stato alcolemico e tossicologico.

Le dinamiche dell’incidente sono attualmente in fase di accertamento ma, sulla base delle ricostruzioni effettuate, è emerso che prima del sinistro la Fiat Punto stesse procedendo verso Frascati mentre il furgone avanzava in direzione via Casilina.

Al fine di consentire alle forze dell’ordine di svolgere i rilievi scientifici e premettere ai soccorritori di agire in sicurezza, i poliziotti hanno chiuso al transito il tratto di strada compreso tra via del Torraccio e via Luigi Einaudi, nel comune di Frascati.