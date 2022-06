Incidente a Salerno, 24enne si schianta in auto contro un impianto Gpl: morto sul colpo

Un tragico incidente ha funestato la provincia di Salerno, con un 24enne che sbanda e si schianta contro un muretto prima e contro un impianto dopo

Un tragico incidente stradale si è verificato in provincia di Salerno, con un 24enne che si è schiantato in auto contro un impianto Gpl e purtroppo è morto sul colpo. I media locali che hanno lanciato la terribile notizia spiegano che secondo una prima ricostruzione dell’accaduto il giovane Aniello Cavallo ha perso il controllo della sua vettura ed ha centrato la struttura a servizio di un’abitazione privata.

Incidente a Salerno, 24enne si schianta e muore

Il sinistro mortale si è verificato a Bellizzi e la vittima, che aveva soltanto 24 anni, era originaria di Montecorvino Rovella. Lo schianto è avvenuto in via delle Industrie e pare sia stato conseguenza diretta della perdita di controllo da parte del guidatore della vettura. A quel punto il veicolo è finito addosso al muro di recinzione di un terreno, lo ha semidistrutto ed ha concluso la sua corsa schiantandosi contro l’impianto Gpl della stessa abitazione.

Soccorsi celeri ma inutili e rilievi dei carabinieri

Purtroppo per Aniello non c’è stato nulla da fare: il 24enne è deceduto sul colpo. Sul posto è arrivata a razzo, assieme ad un’ambulanza del 118, anche una unità dei vigili del fuoco di Salerno che hanno messo in sicurezza l’impianto Gpl ed una pattuglia dei Carabinieri della compagnia di Battipaglia. I rilievi scattati dopo i primi e vani soccorsi dovranno servire ad accertare cause e dinamiche del tragico sinistro.