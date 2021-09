Incidente a Salerno, sbanda per evitare un cane e finisce con l’auto contro un muro: morto 22enne

Muore tragicamente un ragazzo di soli 22 anni, che pare abbia perso il controllo dell'auto dopo aver sterzato bruscamente per evitare un cane.

Morire a 22 anni, nel fiore degli anni e con tutta la vita davanti a sé, è ingiusto, crudele, inaccettabile. Un destino fatale non può spezzare per sempre la vita di un ragazzo così giovane. È successo a Salerno, dove un 22enne è rimasto coinvolto in un incidente perdendo la vita.

Da una prima ricostruzione dei fatti, pare che il giovane abbia sbanato per evitare un cane comparso all’improvviso davanti alla sua auto. Così ha perso il controllo della vettura e si è schiantato contro un muro.

Incidente a Salerno, 22enne si schianta per evitare un cane

Ha fatto il possibile per salvare il cane che all’improvviso gli si era parato davanti, cercando di non impattare contro l’animale. Tuttavia, in seguito alla brusca sterzata la sua auto è finita contro un muro.

Il tragico incidente è avvenuto nella notte tra giovedì 9 e venerdì 10 settembre 2021 a Padula, in provincia di Salerno. Lo schianto dell’auto contro il muro è stato fatale per il 22enne. La vittima era originaria di Montesano sulla Marcellana.

Quando è avvenuto il violento impatto, il ragazzo si trovava alla guida della sua auto, una Fiat Punto, e stava percorrendo via Nazionale.

Incidente a Salerno, sbanda per evitare un cane: la dinamica

A quel punto, il giovane sembra abbia perso il controllo della vettura, la quale è finita contro un muro.

L’animale è stato investito: la vittima ha fatto il possibile per evitarlo, ma l’impatto è stato inevitabile. Drammatico poi lo schianto contro un muro, che ha provocato la morte del ragazzo.

Incidente a Salerno, 22enne finisce contro un muro per evitare un cane: i soccorsi

Sul posto sono immediatamente arrivati i sanitari del 118. I medici, tuttavia, non hanno potuto fare niente per salvare il 22enne, che è morto sul colpo. Le gravi ferite riportate hanno reso vano l’intervento dei soccorritori.

Intervenuti anche i Vigili del Fuoco del distaccamento di Sala Consilina. Con loro i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile e della stazione di Padula, che hanno effettuato i rilievi necessari, attraverso i quali ricostruire la dinamica dell’incidente. Inoltre, l’automobile guidata dalla giovane vittima è stata posta sotto sequestro per eseguire ulteriori accertamenti.